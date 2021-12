Eistvere aiandi omaniku Kuido Paimla kodus on loomulikult jõulupuu olemas ja ammuilma ehitudki, ent just advendiajal hakkas ta aiandis tegema ettevalmistusi kurgiseemnete mulda suskamiseks. Nii on jõulupühad ja uue aasta esimesed nädalad aiandi rahval see kõige kibekiirem tööaeg.