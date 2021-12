Algab Järvamaa aasta teo hääletus

Paide linnameeskonna president Veiko Veskimäe on öelnud, et Ragnar Klavani liitumine on Eesti parima jalgpalluri muinasjutu­lise teekonna ilus jätk. «On suur au ja privileeg, et Ragnar liitub just linnameeskonnaga, aga kuna Raku on osa meie kõigi südamest, siis see on tegelikult pidupäev igale Eesti spordisõbrale,» ütles ta.