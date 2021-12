«Valgussõu miinus on asjaolu, et selle vaatamiseks tuleks inimestel koguneda mingisse kindlasse punkti. Ilutulestikku saab jälgida ka eemalt ja koroonaajal on see kindlasti väga oluline,» selgitas Pihelgas. «Samuti oleme aru saanud, et ilutulestik on asi, mida inimesed aastavahetusel ootavad. Ühtse suurema ilutulestiku puhul võib-olla lastakse üksikuid saluute üle linna vähem ja olukord on kindlasti turvalisem.»