Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht Tiia Schapel ütles BNS-ile, et mandariine osteti jõulunädalal üle Eesti kokku 152 tonni.

Ent lisaks traditsioonilistele mandariinidele oli nõudlus suur ka teiste värskete puuviljade ja marjade järele. "Näiteks on mustikate müük sel aastal kolmekordistunud, viinamarjade müük kasvanud 30 protsenti ja granaatõunal 70 protsenti. Kahekordistunud on ka mangode müük, kuna nende kvaliteet on tõusnud," tõi Schapel välja. Võrreldes varasemaga nägi Maxima juba pühade eel üle 15-protsendist puu- ja juurviljade segmendi kasvu.