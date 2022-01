Lux Express hakkas Paidest ja Türilt pealinna sõitma

Lux Expressi bussid hakkavad Paides peatuma bussijaamas, Türil aga keskväljakul asuvas Türi bussipeatuses. Lisaks Paidele ja Türile on uuel bussiliinil peatused ka Säreveres, Oisul, Võhma ristis ning liini lõpp-peatuseks on Viljandi bussijaam.

Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos avaldas heameelt, et ka pandeemia ajal on Lux Expressil võimalik ühendada uusi linnu Tallinnaga. „Loodan, et Lux Express saab Järvamaal sooja vastuvõtu osaliseks, kuna meie bussid on tõesti mugavad. Pakume oma reisijatele bussis kvaliteetaja veetmise võimalust, kas siis puhates, meediaekraanidelt filme nautides või tööd tehes – kõik vajalikud tingimused on meie bussides selleks loodud„ lisas Roos.