Politsei: kui naabrite juurest kostub vägivallale viitavaid hääli, tuleb helistada 112

Põhja prefektuuri operatiivjuht Valter Pärna kinnitusel on üle Eesti politsei aastavahetusel tööl suuremate jõududega ning seda ikka seetõttu, et pühad mööduksid kõigi jaoks turvaliselt.

"Enamik inimesi on vastutustundlikud, kuid sellele vaatamata on pühade ajal rohkem inimesi, kes operatiivteenistuste abi vajavad ja ka väljakutsete arv on tavapärasest kõrgem. Üldiselt saame pühade ajal enim väljakutseid seoses liigse alkoholi tarbimisega, mis väljendub nii konfliktides, õnnetusjuhtumites kui ka liikluses," kirjeldas Pärn.

"Talvised teeolud nõuavad sõidukijuhilt erilist tähelepanelikkust, seega kui ees on autosõit, tasub varuda aega, et eelnevalt auto korralikult lumest ja jääst puhtaks kraapida ning mitte kiirustada. Talviste teeolude korral on eriti ohtlikud just järsud möödasõidud," ütles Pärn.