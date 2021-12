Läheb hullemaks: öösel hakkab sadama jäävihma

Tänase päeva jooksul on üle Eesti õhutemperatuurid tõusnud, mis on kohati kaasa toonud jäised teeolud. Valdavalt üle Eesti on teekatted niisked ning sõiduradade vahel soolalumesegused. Kuid paiguti esineb kõikjal libedamaid lõike.