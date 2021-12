Kustuta video või maksa sunniraha: Andmekaitseinspektsioon ei pidanud Kalle Grünthali tegevust õigeks

Andmekaitseinspektsioon tegi novembris Grünthalile ettekirjutuse, mille kohaselt tuli Grünthalil video kustutada või piirata selle avalikustamine. Ettekirjutuses välja toodud punktide mittetäitmise korral tulnuks parlamendisaadikul tasuda 3000 euro suurune sunniraha. Otsust on põhjendatud sellega, , et videos on näha, kuidas filmimiseks ei ole antud nõusolekut ning isikuandmete avalikustamiseks alust ei olnud.