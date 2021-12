Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa selgitas, et Tartu ülikooli eesmärk oli SARS-CoV-2 reoveeseire süsteemi välja töötamine ja meetodi arendamine. "Plaan nägi ette, et väljatöötatud reoveeuuringu osa antakse hiljem üle riiklikule laborile. Nüüd on see hetk kätte jõudnud ja järgmisest aastast viiakse laboriuuringud läbi terviseameti nakkushaiguste laboris," lisas ta. Standardiseeritud metoodikal põhinevad rutiinsed regulaarsed seired ei ole üldjuhul teadusasutuse tegevuse eesmärk ning riiklikul tasemel seiret korraldab riik. "Seepärast toodi reovee seire terviseameti koordineerimise alla," rääkis Jõemaa.