Ees ootab hinnatõus: koolilõunad muutuvad kallimaks

Kolmapäeval koos istunud Järva valla vallavalituse istungil andis abivallavanem Tiina Oraste teada, et OÜ Tanksemäe Saffer, kes osutab toitlustamise teenust nii Albu põhikoolile ja lasteaiale kui ka Koigi koolile ja lasteaiale, soovib juba 1. jaanuarist tõsta toidupäeva maksumust seoses elektri- ja ka toiduainete hinna kallinemisega. Oraste edastatud teabe kohaselt on oluliselt kallinenud piima- ja lihatoodete hinnad.

Praegu kehtiva hinnakirja järgi on Albus koolilõuna hind 1. 95 eurot, 1. jaanuarist kerkiks see hind 2. 25 euroni. Lasteaias on hind 2.93 eurot ja see kerkiks üle kolme euro.