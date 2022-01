Sõiduauto Volvo liikus sirgel teel suunaga Änari poole ning põrkas kokku esialgsetel andmetel sõiduteel olnud inimestega. Kokkupõrge oli sedavõrd raske, et hukkus jalakäija, 2-aastane poiss. Esialgsetel andmetel viidi raskes seisundis haiglasse jalakäijad, 31-aastane naine, 33-aastane naine, 36-aastane mees ning 37-aastane mees. Volvot juhtinud 36-aastase mehe vaatas kiirabi üle sündmuskohal, haiglasse viimist ta ei vajanud. Õnnetuse hetkel olid autos veel kaasreisijad, kaks last, nemad viidi haiglasse tervisekontrolliks. Vigastusi neil ei olnud. Õnnetuspaigas oli tänu tugevale udule halb nähtavus ning teeolud olid talvised. Õnnetuspaigas oli lubatud suurim sõidukiirus 90 km/h. Uurimine selgitab, kui suur oli õnnetuses osalenud Volvo sõidukiirus.

Volvot juhtinud mehel tuvastati joove, mille suurus jääb alla kriminaalse joobe. Volvot juhtinud mees omas kehtivat juhtimisõigust, autol olid all naastrehvid.

Lääne prefektuuri operatiivjuht Margo Peters avaldas siirast kaastunnet hukkunud lapse lähedastele ning nentis, et sõiduki juhtimine alkoholi tarvitanuna on lubamatu ning võib lõppeda äärmiselt traagiliselt. „Enne sõiduki juhtima asumist peab olema kindel enda kainuses, rooli taha ei tohi lubada ka joobetunnustega sõpra või tuttavat. Äärmiselt oluline on valida ka teeoludele vastav sõidukiirus, kindlasti ei pea raskete ilmastikuolude korral sõitma lubatud suurima piirkiirusega,“ ütles Peters.