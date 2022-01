Juhuslik mööduja teatas häirekeskusele teatas Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme tee 54. kilomeetril kraavis seisvast sõidukist ja selle all olevast inimesest öösel kella 4.25 paiku. Selgitamisel on, millal täpsemalt õnnetus juhtuda võis. Esialgsetel andmetel kaldus Tartu suunas liikunud Mercedes lauges vasakkurvis paremale teelt välja, kus auto rullus üle katuse.

Kuna autos olnud 57-aastane Aivar ja 51-aastane Lea olid turvavöödega kinnitamata, paiskusid nad sõidukist välja. Mõlemad said niivõrd raskeid vigastusi, et hukkusid õnnetuspaigal. Kumb neist sõidukit juhtis, on selgitamisel, ühtlasi on selgitamisel õnnetuses osalenute kainus, sõidukiirus ja muud täpsemad asjaolud. Politsei selgitas sündmuskohal, et sõiduki rehvid vastasid nõuetele ning õnnetuspaigas olid teeolud head, libedust ei olnud. Liiklusõnnetuse üksikasjade uurimiseks alustas politsei kriminaalmenetlust.