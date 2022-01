“Kui panna kokku udu, pürotehnikast tekkinud suits, siis saamegi olukorra, kus nähtavus oli heal juhul mõnikümmend meetrit,” arutles ta. “Mul tuttavad käisid Paides saluuti vaatamas ja rääkisid, et kui nad oleksid kümmekond minutit varem tagasi tulnud, siis oleks sama õnnetus võinud ka nendega juhtuda. Selle maja teeotsas on väga eredalt põlevad tuled, mis pimestavad möödasõitjaid. Eks lisaks keerulistele teeoludele ja udule-suitsule oli siis üleval ka tulekuma. Ta rääkis, et udu oli öösel sedavõrd tihe, et autode ohutulesid ja kiirabi vilkureid nägi ta alles siis kui inimesed juba tee peal ees vehkisid.”