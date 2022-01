Aastavahetus möödus politseile tavapäraselt töiselt

Põhja prefektuuri operatiivjuht Valter Pärn võttis kokku, et aastavahetus möödus politsei jaoks töiselt, kuid ei erinenud varasematest aastatest. „Suurem osa väljakutseid olid tingitud alkoholi liigtarbimisest, mille tagajärjel inimesed konflikti pöörasid või ohtu sattusid. Alkoholiga on oluline piiri pidada või näiteks leida sõpruskonnas üks inimene, kes veendub, et teistega on kõik korras. Kahjuks leiti täna hommikul Tallinna vanalinnas surnuna 22-aastane noormees. Surma põhjuse, muuhulgas selle, kas tegemist võis olla terviserikke, alajahtumise või millestki muust põhjustatud õnnetusega, selgitab lahang,“ rääkis Pärn.