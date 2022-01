Neljapäevast jõuab müügile Pekingi olümpiamängudele pühendatud hõbemünt

Liis Dvorjanski kujundatud hõbemünt on saanud inspiratsiooni suusaradade kõrval olevatest okaspuudest ja kujutab vaadet olümpiamängude toimumiskoha maastikule. Maastiku taustal on Eesti Olümpiakomitee logo ja vaadet ümbritsevad olümpiarõngad. Mündi nimiväärtus on 8 eurot. Meenemünt on vermitud Leedu rahapajas.