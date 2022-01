"See oli äärmiselt tegus aasta. Oli nii rõõmu kui muret, kuid vaieldamatult on kolme ameti ühinemisel tekkinud võimas sünergia, mille esimesed viljad on uute teenuste näol ka inimesteni jõudnud," ütles Transpordiameti peadirektor Kaido Padar.

Nii lisandusid lõppenud aastal Transpordiameti e-teenindusse maismaasõidukite kõrvale ka paatide ja väikelaevadega seotud toimingud. Väikelaevade ja jettide registreerimine, sh registreerimiseelne kontroll, muutus kontaktivabaks. Veesõidukit ja vajalikke dokumente ning andmeid ei pea enam ilmtingimata füüsiliselt esitama, vaid piisab fototõenditest ja digidokumentidest. Alanud aastal on plaanis ka maismaasõidukite registreerimiseelne kontrolli muuta elektroonseks, et säästa kliendi aega ja vabastada ta kohustusest näidata sõiduk füüsiliselt büroos ette.

Padari sõnul suurenesid just merendusega seotud investeeringud mullu võrreldes varasemate aastatega oluliselt. "Ja rõõm on tõdeda, et trend jätkub. Ka alanud aastal investeeritakse merendusse 7,2 miljonit eurot, mida on võrreldes tänavuse aastaga pea poole rohkem," kinnitas Padar.