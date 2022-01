Kesk-Eesti politseijaoskonna juht Janno Ruus nentis, et Järvamaal algas uus aasta paraku väga traagiliselt üliraske liiklusõnnetusega, milles hukkus kaheaastane laps ning neli inimest viidi raskes seisus haiglasse.

Aastavahetuse ajal sai politsei peamiselt teateid alkoholijoobes inimeste ja sellest alguse saanud konfliktide kohta. „Näiteks saime 1. jaanuari öösel kella 3.30 ajal teate, et Paides läks naine joobes mehega riidu. Kella 5 ajal hommikul teatati, et Paides lärmab ja laamendab joobes naine oma kodus. Politsei reageeris sündmusele ja viis naise politseimajja kainenema,” sõnas politseijuht. „Ka 1. jaanuari õhtul saime teate joobes mehest, kes on agressiivne ning viisime ta kainenema.”