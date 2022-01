Noorte suusasarja etapp peetakse Valgehobusemäel

„Haanja suusakeskus oma kvaliteetsete radade ja tasemel korraldustiimiga oli hooajale avapaugu andmiseks suurepärane koht. Suur tänu kõigile noortele, nende treeneritele ja klubidele, kes kohale tulid ja suusapäeva vägevaks tegid! Hea meel on tõdeda, et huvi noortesarjas osalemise vastu on endiselt kõrge – kokku oli avaetapi stardinimekirjas ligi 400 noort poissi ja tüdrukut.,“ ütles Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk.