Justiitsministeerium otsib õigusnõu andjat erivajadustega inimestele

„Aastatel 2017-2020 on projektiga seoses saanud õigusnõu üle 3000 erivajadusega inimese. Küsimusi on olnud pea igast õigusvaldkonnast, kuid kõige enam on need puudutanud perekonnaõigust ja võlaõigust ning täitemenetlust. Seega vajadus teenuse järele on selgelt olemas,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.