Tarmo Leinatamme tütar Kris Leinatamm meenutas, et „Memory“ kontserdisari sai alguse tema isa suurest kirest muusikalide vastu. „Ta oli muusikaliusku. „Memory“ andis ühelt poolt Vanemuise teatrile võimaluse tutvustada publikule muusikali kui žanri ning teisalt isale võimaluse teha ühe kontserdi sees väga palju erinevat muusikat. Selle kontserdisarjaga oli tal ka oma missioon – tuua muusikalilavale noori andekaid Eesti lauljaid,“ rääkis Kris Leinatamm.

Seda joont on hoidnud ka praegune kontserdisarja muusikaline juht, Vanemuise teatri dirigent Martin Sildos, kes on Tarmo Leinatamme järel dirigeerinud muusikalikontserti aastast 2015. 2016. aastast on tema kanda ka kontserdikava loomine ja esinejate valik.

Viimasel „Memory 2022“ kontserdil astuvad solistidena üles Nele-Liis Vaiksoo, Koit Toome, Rasmus Kull ja Kalle Sepp. Solistidena kuuleb laulmas ka taustalauljaid Siiri Koodrest ja Oliver Timmuskit. Taustalauljatena on laval ka Katrin Kapinus ja Risto Orav. Lauljaid on saatmas Vanemuise sümfooniaorkester ja bänd. Kontserdi konferansjee on Hannes Võrno.

Säravad artistid toovad publiku ette kuldsed hitid muusikalidest „Evita“, „Ooperifantoom“, „Sweeney Todd“, „Nunnad hoos“, „Hüljatud“ ja paljud teised. Traditsiooniliselt kõlab ka kontserdi nimilaul „Memory“ muusikalist „Cats“.

Sarnaselt eelmisele aastale saadavad kontserti ka tantsunumbrid, tänavu Allar Valgelt ja Britt Kõrsmaalt. „Muusikalimaailmas on tants väga tähtis ja esitamisele tulevad tantsuseaded loovad kontserdipublikule kindlasti lisaväärtust,“ lisas Martin Sildos.