SEB ärikliendid hindavad oma tagasisides panga poolt pakutavaid üritusi kõrgelt ning näevad nendes suurt potentsiaali oma ettevõtte arendamises. Iga-aastases Kantar/Emori pangandusturu uuringus tõi lausa 97% tagasisidet andnud SEB klientidest välja, et panga korraldatud üritustelt saadud sisu oli nende jaoks kasulik.

Üheks suuremaks sündmuseks suurklientide jaoks on kindlasti iga-aastase finantsjuhtide uuringu tulemuste esitlemine, kus oma kogemusi saavad jagada ka SEB kliendid. „Loomulikult huvitab kõiki, kuidas suurettevõtted, kes suuresti meie majandust mõjutavad, oma eelseisvat aastat prognoosivad, aga paljude osaliste jaoks on selle ürituse lisaväärtus just teiste ettevõtete kogemuste kuulamine hetkel aktuaalsete teemade osas ning erinevate valdkondade esindajatega kohtumine,“ ütles SEB juhatuseliige ja ettevõtete panganduse valdkonna juht Artjom Sokolov. „2021 aasta finantsjuhtide uuring tõi välja, et järjest tulisemaks muutub kvalifitseeritud tööjõupuudus ning oluliselt rohkem keskendutakse ettevõtetes roheteemadele. Nendel teemadel diskuteerisid ja vahetasid mõtteid ka meie suurkliendid, kes kõik samade küsimuste ja murekohtade ees seisavad,“ lisas Sokolov.

Kliendid ootavad pangalt head nõu ja kiireid lahendusi, järjest suuremat rolli võtab jätkusuutlikkuse teema ning sellega oma äritegevuse kohandamine. „Meil on igapäevaselt tihe koostöö klientidega, toetame ja nõustame neid nii toodete innovatsioonis ning samuti püüame liikuda koostöös klientidega keskkonnasäästlikumale ärimudelile,“ kommenteeris SEB jätkusuutlikkuse panganduse juht Evelin Allas.

Panga koostööpunktid ärikliendiga ei ole lihtsalt finantseerimine ning arveldamine, vaid ettevõtte arengu toetamine tervikuna. „Kui meie kliendil läheb hästi, tähendab see seda, et ka meil, kui partneril läheb hästi. Sellest tulenevalt panustame me oma klientidele lisaväärtuste loomisesse ning toetame neid võimalikult palju igas kasvuetapis, alustades ettevõtte loomisest, liikudes suuremate kasvude, laienemiste kui ka ühinemisteni“ ütles Sokolov.

Üheks oluliseks lisaväärtuseks, mida SEB oma äriklientidele pakub, on erinevate seminaride ja ürituste korraldamine, olgu need siis üldised majandusprognoosid, klientidele suunatud investeerimisnõuanded, finantsjuhtide uuringutulemuste tutvustamine või mõnda muud lisaväärtust loovad sündmused. Ühed oodatumad üritused on igal kvartalil esitletavad majandusprognoosid, mis on populaarsed nii SEB klientide kui ka teiste huviliste seas. Järjest enam koguvad populaarsust ka sotsiaalmeedias toimuvad „live“ üritused.