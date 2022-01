Suve hakul, mil koolimajad on lastest ja õpetajatest tühjaks jäämas, täituvad koolide sotsiaalmeedialehed fotodega. Palju on pilte rõõmsatest lõpetajatest, aga sama palju on neid ka kurvalt omanikke ootavatest riideesemetest ja jalatsitest, mida on garderoobidesse kuhjunud sellisel hulgal, et kui kool korraldaks ühe müügipäeva, jaguks rahast mõne klassiekskursiooni eest maksmiseks.