Kogukonnamaja toob kokku vanad ja noored

Majas on 23 korterit, enamik neist ühetoalised, kuid teisel korrusel on kaks kahetoalist. Kaks ühetoalist on invavalmidusega. Majja on plaanis elama minna neljal inimesel ning kaks avaldust on Põhja-Sakala valla sotsiaalosakonna juhataja, idee ühe algataja Eveli Lilleoja sõnul veel läbivaatamisel. Esimesed elanikud kolivad majja juba 21. jaanuaril.