Kinoseanss algab malesimultaniga

Eestvedaja Priit Värk sõnas, et maletada saavad kümme mängijat ning vastasteks on tema ise ja Viljar Pennert, kes teevad käike kordamööda. „Kahekesi mängida korraga kümne mängija vastu saab olema väljakutse ja kindlasti ka lõbus. Eriti segaseks teeb olukorra see, et Viljariga kavatseme teha käike kordamööda, nii et ei tea täpselt ka mänguplaani," rääkis ta.