Veebruaris toimuvate XXIV taliolümpiamängude auks annab Eesti Post välja postmargi Taliolümpiamängud, Beiiing 2022. Lisaks postmargile ilmub traditsiooniliselt ka esimese päeva ümbrik (FDC) ja infokaart. Esimese päeva tempel on kasutusel Toompea postkontoris postmargi esitluse päeval ehk 6. jaanuaril. Postmargi tiraaž on 20 000, nominaal 1,90 € ning postmark on trükitud trükikojas Vaba Maa. Margi kujundas Jaan Saar.