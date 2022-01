Jõuluaja lõpetavad kuuselõkked

Kolmekuningapäev kuulutab jõuluaja lõppenuks ja tava järgi viiakse Eestis sel päeval kuused toast välja. Jõuludest ja aastavahetusest on juba mõni aeg möödas ning kuused ja nulud, mis siiani kaunilt ehituna tubades seisid, on oma ülesande täitnud. On aeg jõuluehted ja elektriküünlad karpidesse tagasi pakkida. Tavapäraselt tõmmatakse jõuluajale joon alla kuuselõkkega. Teisiti pole see ka alanud aastal.