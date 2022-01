Opositsioon: valitsemiskulud tõusevad vähemalt 92 000 eurot

Iva selgitas, et eile toimus Türi vallavolikogu istung, kus oli võimalik näha ka ammulubatud valitsemiskulude arvestust. „Kahjuks esitas vallavalitsus tabeli, mis ikkagi ei sisaldanud võrdlust 2021. aastaga. Küll aga on 2021. aasta üldine palgakulu leitav ja kõigile kättesaadav valla kodulehelt. 2021.a vallavalitsuse töötasude eelarve oli 675 171 eurot (millele lisandus erandliku kuluna vallavanemale makstud lahkumishüvitis).“

Iva kinnitas, et opositsioon juhtis tähelepanu, et vallavalitsuse tegelikud 2022. aasta palgakulud tulevad ilmselt suuremad, kuna riik on kavandanud maksta energiatoetust (millega kaasneb menetluskulude katmine) kuni maikuuni, kuid vald plaanib vastava töötaja palgata tähtajatult. „Samuti juhtisime tähelepanu vastuolule seadustega, kus lapsehoolduspuhkuselt tulijale on planeeritud senisest halvemad palgatingimused. Koos nende elementaarsete parandustega kasvaks 2022. aastal vallavalitsuse palgakulu vähemalt 68787 eurot, mis koos tööjõumaksudega teeb kulude kasvuks vähemalt 92 000 eurot.“