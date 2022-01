Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja Margus Toomla sõnul on XIII noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistused täies hoos. „Nendel kooridel, kes möödunud aasta septembrikuus meile oma osalemisest teada andsid, on tänaseks laulikud juba suuresti käes ning valmistumine noortepeoks võib kohe peale koolivaheaega alata. Kohe-kohe on algamas ka juhendajate repertuaariseminarid ning kevadel on kollektiivijuhid oodatud laulu- ja tantsupeo esitluskontsertidele,“ räägib Toomla. „Viimased hooajad on kollektiividele COVID-19 viirusest tingitud piirangute tõttu keerulised olnud. Loodetavasti aitab laulu- ja tantsupeoks valmistumine nendest segastest aegadest meid üheskoos veidikene lihtsamini läbi, sest laulu- ja tantsupidu on ikka olnud koori- ja rahvatantsuliikumisele oluliseks väljundiks,“ lisab sihtasutuse juhataja.