AS Järvamaa Haigla Hea kolleegi tiitli väljaandmise eesmärgiks oli kaastöötajate märkama õppimine ning lisaks töistele väärtustele hinnati kandidaatide juures ka heaks kolleegiks olemise oskust.

Head kolleegi iseloomustas sõbralikkus, töökus, abivalmidus ja vastutustundlikkus. Hea kolleeg on ka avatud ja positiivne inimene ning eeskujuks teistele. Hea kolleegiga on kerge “asju ajada” ning ta on professionaalne ja koostööaldis. Kandidaatideks esitati 78 kaastöötajat.