Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidus- ja noortepoliitika asekantsler Liina Põld tõi välja, et huvi toetusmeetme vastu oli suur: esitati rekordiliselt 75 projektitaotlust, millest rahastuse said nii haridusasutused kui haridustehnoloogia ettevõtted ning esindatud on ka väiksemad koolid ja vallad. „Meie õpilaste ja õpetajate jaoks on oluline see, et valmiv õppevara on koolidele järgnevate aastate jooksul tasuta kättesaadav. Mitmekesist õppevara hakatakse looma kõikides üldhariduse haridusastmetes ja erinevates ainevaldkondades ning huvitavaid arendusi on oodata ka kutsehariduses,” märkis Liina Põld.