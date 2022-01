AS-i Järva Haldus juhatuse liige Andreas Sapas andis teada, et Ahula veepuhastusjaamas on rike. „Ahula kaevu veetootlikkus on hästi väike ja põhjavett ei tule peale. Kaev on 115 meetrit sügav, pump on 80 meetri peale, kuid veetase on madal ja pumba tootlikus väike – tunnis annab kaev vaid neli kanti vett," selgitas Sapas.