"Oleme koroonaviirusega elanud ja seda tundma õppinud praeguseks pea kaks aastat, kuid see viirus on teatavasti väga dünaamiline. Seetõttu on valitsuse jaoks eriti oluline, et saaksime otsuseid tehes tugineda teadus- ja tõenduspõhisele infole. Teadusnõukoja roll on valitsusele seda sisendit anda. Soovin uue koosseisu liikmetele jõudu oma põhitöö kõrvalt selle ühiskondlikult vastutusrikka ja kohati paratamatult ka pingelise rolli täitmisel,“ ütles peaminister Kaja Kallas.