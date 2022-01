Teppan märkis, et ehkki nad ootavad osalema kõiki huvilisi, on fookus suunatud eelkõige lastele ja neile algajatele, kes satuvad suusarajale harva või üldse mitte. „Eesti inimeste keskmine suusaoskus on maailma mõistes kindlasti tipus, ka Norra ja Soomega võrreldes pole meil midagi häbeneda. Samas on palju ka neid, kes tahaksid, aga puudulike oskuste ja kogemuste tõttu kardavad suusarajale minna. „100 suusatunni" kampaania eesmärk ongi pakkuda neile julgustust ning esmaseid teadmisi ja oskusi, et suusarajal hoog sisse saada, seda nii klassikalises kui ka vabastiilis," selgitas Teppan.