Täna oleme astunud juba mitu sammu ka selle muudatuse poole. Tänane vallavalitsus on koos, et vaadata laiemat pilti, viia volikogu tahet ellu ning olla ametnikele toeks. Sammud uuenduste poole on alati rasked. Ka siis, kui hingel ollakse selle seadusemuudatuse poolt on raske tunnistada, et me ise peame ka muutuma. Vaadates tulija pilguga meie tänast vallavalitsust on palju tõmmatud ametnike osas kokku, üsna suur on ülekoormatus. Iga valimiste järel tuleb alati muutusi ja inimeste murdumist, peame taastama töörahu, et uue visiooniga edasi minna.