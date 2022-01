Vallaametnikuna asus tööle muljetavaldava karjääriga arhitekt

Peale 8. klassi läks Margarita Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikumi arhitektuuri õppima. Pärast seda tööle teenindusministeeriumi projekteerimisinstituuti. „Mõtlesin, et olen arhitekt, aga mulle öeldi, et võta kalka ja hakka kalkeerima ehk läbi kalka teiste jooniseid kopeerima – see oli nii solvav. Ma ei tahtnud olla kalkeerija."