Isamaa suurim häältemagnet astus parteist välja

Siemann ütles, et langetas möödunud aasta lõpus otsuse, et astub erakonnast välja, sest partei on viimasel ajal muutunud ja tema maailmavaade ei ühti enam sellega. «Minus on natuke rohkem liberaalset maailmavaadet,» sõnas ta.

Siemann kinnitas, et erakonnast ta mingit survet väljaastumiseks ei tundnud, vaid see oli tema vaba valik. Ta lisas, et Isamaast ei astunud ta välja seetõttu, et liituda kohe mõne teise erakonnaga. Samas ei välistanud Siemann, et võib edaspidi mõne sobiliku erakonnaga liituda.