Tanklates tangiti rekordiliselt 999 miljonit liitrit kütuseid

Õliühingu tegevjuht Mart Raamat selgitas, et müüginumbrite kasvu panustas suuresti konkurentsivõimeline aktsiisipoliitika. "Eks kütust saab müüa ikka siis, kui sellele on tarbijaid – diislikütuse puhul on peamiseks kliendiks ikka veondussektor." lausus ta.