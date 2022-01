AS Väätsa Prügila juhatuse liige Kulno Klein sõnas, et jäätmeid liigiti saab jäätmeid ära anda palju odavamalt. "Kui visatakse läbisegi näiteks autorehvid, klaas ja eterniit ning ka keeldutakse neid sorteerimast, tulebki selle eest maksta," kõneles Klein ning lisas, et taoline käitumine on suur probleem.