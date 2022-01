AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees Liina Lanno sõnul on ettevõte selle eesmärgi nimel töötanud koroonakriisi algusest peale. „Eelmise aasta jaanuaris tundus klientide ja töötajate vaktsineerituse tase 90% väga kõrge eesmärk. Saime kinnitust, et oleme õigel teel, kui klientide vaktsineeritus jõudis kevadel 70%. Nägime, et nakatumised meie üksustes läksid alla ja raskeid haigusjuhte jäi väga harvaks. Minu siiras tunnustus ja lugupidamine kõikidele meie töötajatele ja juhtidele, kes on terve aasta vältel iga päev selle nimel tööd teinud.“