Näituse kuraator Maria Väinsar kutsub külastajaid skulptuure tähelepanelikult vaatama: „Näitusel eksponeeritakse erinevatest materjalidest ja väga mitmetes tehnikates teostatud skulptuure alates väärikast marmorist ja eriliste patineeringutega pronksist kuni erinevaid tehnikaid jäljendava kipsi ning võimalusterohke puiduni. Kuid peale teoste enda ilu pakuvad kindlasti huvi ka lood, mida kujud jutustavad ‒ kunstnikest, kujutatud tegelastest, aga ka teoste enda elulood. Muuseumi kogusse kuuluvad kujud, nende loomislood ja muuseumisse jõudmise teekonnad kajastavad ka meie ajaloo arenguid ja keerdkäike 19. ja 20. sajandil, olgu see Liphardtide Raadi mõisast pärit „Belvedere Apollo“ koopia või tuntud nõukogude skulptori Juri Neroda Lenini monumendi kavand.“

Näitus on ühtlasi ettevalmistus Kadrioru kunstimuuseumi uue skulptuurihoidla loomiseks, mis avatakse 2022. aastal. Ühte näitusesaali rajatakse konserveerimistöökoda, kus skulptuurikonservaatorid hakkavad publiku silme all kehvemas seisukorras olevaid teoseid puhastama ja konserveerima.

Näituse tähendust muuseumi jaoks toonitab Kadrioru kunstimuuseumi direktor Aleksandra Murre: „Praegune väljapanek on, nagu ütleb ka näituse pealkiri, eeltööks skulptuuri kollektsiooni avafondile, mis avab uksed 2022. aasta maikuu teises pooles. Muuseumi soov on oma kogusid võimalikult palju näidata, ning avatud hoidla, kuhu pääsevad ligi kõik huvilised isegi ilma muuseumipiletita, on selleks hea võimalus. Skulptuurihoidlas saame läbi viia haridusprogramme ja erilisi ekskursioone ka vaegnägijatele. Avatud hoidla loomist toetab Muinsuskaitseameti Muuseumide kiirendi programm,“ kommenteeris Murre.