2022. Aasta kala on ahven

Ahven on kala, keda iseloomuliku küüraka ja vöödilise kere tõttu tunneb iga eestlane. „Soome rahvuskala ahvenat hindavad püügikalana väga kõrgelt nii harrastuskalastajad kui kutselised kalurid. Kuna teda võib leida Eestis peaaegu igast veekogust, on ta algajale kalamehele sageli esimeseks saakkalaks. Ahvenapüük on huvitav, kaasahaarav ja adrenaliinirohke ning suurte – kiloste ja raskemate – isendite tabamine nõuab kalastajalt juba tõelist meisterlikkust. Kutselistele kaluritele aga annab ahven põhilise osa sissetulekutest,“ ütles ajakirja Kalastaja vastutav väljaandja Hanno Kask.