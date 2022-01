Vändaga kodumasinate kogust sai näitus

Järva-Jaani muuseumikeskuse perenaine Silva Kärner ütles, et enamus esemeid pärineb Oisu vanavarakoguja Valdu Välimäe kogust, kuid mõned töövahendid ja kodumasinad on pärit ka Järva-Jaani enda koduloomuuseumi kogust.

"Ma täpselt ei ole üle lugenudki aga arvan, et väljapanekus on kokku alla saja eseme. Enamus asju pärinevad 20. sajandi teisest poolest, kuid vanemad esemed nagu kohviveskid või võimasinad on ka sajandi algusest," pakkus Kärner.