Elatise alussumma hakkab olema 200 eurot. See on lapse vajaduspõhise miinimumelatise uuringu lõpparuandes pakutud kõikide vanuserühmade keskmisest standardeelarvest lähtuv miinimumelatise summa, mis on ümardatud kahekümne euro jagu ülespoole, sest eelnõu jõustumise hetkeks on uuringu aluseks olnud algandmed juba mõneti vananenud.