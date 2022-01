Ajakeskuse Wittenstein juht Ants Hiiemaa sõnab, et eelmisel aastal nihkus avamistähtaeg õige mitu korda ja praeguse seisuga peaks tegevuskeskus valmima juunis. «Kõik hanked on tehtud ja lepingud sõlmitud, aga praegusel ajal on igas valdkonnas tarneprobleeme ja nii ka meil. Neil päevil saabunud eritellimusega mööblitükke ootasime juulist saati,» selgitab ta.