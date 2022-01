Järva Teataja fotograafi pilt kandideerib pressipreemiale

Eesti Pressifotograafide Liidu (EPFL) ja Eesti Meediaettevõtete Liidu (EML) žürii koostöös Canoni ja Overall Pro Shop’iga valis 668 foto seast 2021. aasta “Aasta Pressifoto” ning parima uudis-, olemus-, spordi- ja portreefoto.

Kotjuhi fotol on ukrainlasest munk Anatoli Ljutjuk, kes tuli Eestisse kirikut ehitama ja jäi. Ta usub, et eestlased ja ukrainlased on paljuski sarnased.