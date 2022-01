„Suur osa Eesti inimesi jätkab pensioni kogumist teises sambas. Muudatuste heakskiitmisel tekib täiendav võimalus tõsta oma sissemakseid 2 protsendi kaupa,“ ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. „See on lisavõimalus kindlustada tulevikuks parem pensionipõlv ja kindlam sissetulek, mida tasub kasutada,“ lisas ta.

Rahandusministeerium on välja pakkunud lahenduse, kus 2 protsendi makse kõrval saaks pensionikoguja valida teises sambas maksemääraks ka 4 või 6 protsenti. Vaikimisi jääb maksemääraks 2 protsenti, kuid seda saab vastava avaldusega tõsta. Kui pensionikoguja ei esita uut avaldust maksemäära muutmiseks, jääb kehtima tema senine maksemäär. Muuta saab maksemäära kord aastas ja see hakkab kehtima alati 1. jaanuarist.

Suurem maksemäär aitaks täiendavalt kasvatada eestimaalaste pensionisääste. Pensionikoguja vaatest võib maksemäära tõstmine olla vajalik ka sel põhjusel, et ta on mingil hetkel peatanud teises sambas kogumise. Kui sellega hiljem uuesti alustada, siis kaotatud aja tasa tegemiseks on vaja ka suuremas summas makseid.