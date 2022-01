„Kriisis on oluline esile tõsta ka kultuurikorraldajaid, kes on sektorile pakkunud tööd ning publikule elamusi ja emotsioone. Me oleme suutnud reageerida keerulise ajaga kaasa tulnud vajadustele. Sellepärast täname ja tunnustame edaspidi ka kultuurikorraldajaid,“ selgitas kultuuriminister Tiit Terik uut auhinnakategooriat konkurssi välja kuulutades.

Aastate jooksul on tunnustust pälvinud nii suuremad kui ka väiksemad ettevõtjad, nende seas rahvusvahelised suurettevõtted ja üleilmselt tuntud kaubamärkide esindajad Eestis. Samuti on kultuurikorraldajad iga-aastaselt esile tõstnud metseene. Möödunud korral, 2020. aasta eest said peapreemia ehk aasta kultuurisõbra tiitli Premia Tallinna Külmhoone AS, Inchcape Motors Estonia OÜ ning metseen Heldur Meerits.