IKT-valdkonda iseloomustab väga suur hõive kasv. Selle põhjuseks on kasvav automatiseerimine ja digitaliseerimine, millega käivad kaasas uued ärimudelid. „Eesti majanduse konkurentsivõime hoidmiseks ja tõstmiseks on vaja hüppeliselt suurendada tehnoloogia rakendamist erinevates elu- ja majandusvaldkondades,“ selgitas OSKA uuringujuht Urve Mets. „See aitab tõhusamalt kasutada ressursse, tõsta tootlikust ja langetada tõenduspõhisemaid otsuseid.“

OSKA värske prognoosi kohaselt töötab 2027. aastaks IKT ametialadel kogu majanduses vähemalt 47 600 spetsialisti, mis tähendab, et võrreldes praeguse hõivega on juurde vaja üle 18 000 IT-spetsialisti ehk 2600 uut töötajat aastas.

OSKA uuringujuht Urve Mets selgitas, et aastatel 2014–2020 IKT õppekavadel õppima asunud 15 700 inimesest töötas IKT-spetsialistidena 2020. aastal üksnes ligi 5500. „Kui tasemeõppes õppekohtade arvu tõstame, saame ainult katkestajaid juurde. Siin on lagi ees. Aga me peame tööd tegema nende 10 000ga, kes IKT-ametialadel tööle ei asu,“ tõdes Mets.

OSKA analüütik Andres Viia täiendas, et varasemalt on IKT tasemeõppe katkestamise üheks peamiseks põhjuseks peetud seda, et inimesed lähevad juba õpingute ajal erialasele tööle ning jätavad selle kõrval kooli pooleli. Värske uuring kinnitab, et nii see pole. Kui bakalaureuse- või rakenduskõrghariduse õppe katkestajatest rakendus IKT-spetsialistina iga kolmas (32%), siis kutseõppe katkestajatest vaid 8%.