Türi päästjad astusid tehnikaga pool sajandit edasi

Päästeameti Lääne haldusgrupi juht Geimo Eesmäe selgitas, et Türi komando auto saabus Päästeametisse tegelikult juba eelmisel aastal, kuid siiani oli see auto asendamas Risti paakautot, mis liiklusõnnetuse tõttu oli arvelt maas. „Türi paakauto ongi Päästeametisse muretsetud nn reservpaakautona, mis tähendab, et kui kuskil Lääne regioonis juhtub paakautol tehniline rike, siis Türi auto saadetakse seda asendama,” avaldas ta. „Muul ajal on ta igapäevaselt valmis Türi komandos reageerimiseks.”