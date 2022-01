Suvel pannakse mõisad taas mängu

Mõisakoolidest alguse saanud üle-eestiline ettevõtmine on laienenud ka eramõisatele. Kui külastusmängu algusaastatel olid enamasti keskse tähelepanu all mõisate peahooned, siis nüüd on head täiendust pakkunud ka mõisate abihooned. Nii on näiteks veskid, tallid ja sepikojad oma huvitavate näituste ja hea giiditööga loonud meeldejäävat külastajaelamust.